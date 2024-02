Ferrari, Hamilton costa più di Leclerc. Elkann lo copre d'oro : 50 mln all'anno

Ferrari, cifra monstre per il sette volte campione del mondo di F1

Dopo più di un decennio in Mercedes, Lewis Hamilton si prepara a spegnere le sue 40 candeline vestito di rosso, un sogno che il pilota inglese inseguiva sin da bambino, nonostante lasciare la scuderia tedesca "è stata la più difficile che abbia mai dovuto prendere". Hamilton si prepara a salire sulla Rossa dal 2025, con a bordo un curriculum che lista sette titoli vinti. Ma quanto guadagnerà? Lo stipendio dell'inglese era già alto in Mercedes, con la quale aveva rinnovato a inizio stagione 2021 siglando una biennale per uno stipendio da 40 milioni di euro all'anno, un accordo poi prolungato fino al 2025. Come riportato dal Corriere dello Sport, ora l’operazione alla scuderia di Maranello costerà circa 50 milioni all’anno, uno stipendio sì alto, ma che tiene anche conto dell'esperienza (e dell'età) del pilota e di quello già percepito in Mercedes. Tuttavia c'è anche a una larga fetta di incassi che corrisponde alle sponsorizzazioni, e ai diritti d'immagine che alzano notevolmente l'asticella dei guadagni di Lewis.

Lewis Hamilton (foto Lapresse)



Hamilton è il secondo pilota più pagato nella classifica del Circus dei motori, sul primo posto del podio c'è solo Max Verstappen che dalla Red Bull percepisce, tra sponsor e stipendio fisso, 64 milioni circa. Dopo Lewis, troviamo Alonso (34mln), Perez (26mln) e Leclerc con i suoi 19mln. Proprio con quest'ultimo Hamilton (guadagnerà circa 20 milioni in più di Leclerc) si troverà a dividere le vittorie, ma l'inglese non andrà certo alla Ferrari per fare il secondo pilota, ma per essere un protagonista. Dal 2025 vedremo quindi una Ferrari con due stelle al volante: da una parte il pilota più vincente nella storia della Formula1, dall'altro il pupillo predestinato.

Lewis Hamilton (foto Lapresse)