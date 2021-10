Hertz, ordinati 100mila veicoli Tesla: il titolo di Elon Musk vola in Borsa

Hertz, mega-ordine a Tesla: 100.000 veicoli per rafforzare la flotta elettrica. Il titolo di Elon Musk vola in Borsa

Hertz punta sull'elettrico. La società di noleggio auto americana ha ordinato 100.000 veicoli elettrici Tesla entro la fine del 2022. Il gruppo ha annunciato che i clienti potranno noleggiare le nuove automobili della Casa di Elon Musk dall'inizio di novembre presso le principali sedi Hertz negli Stati Uniti e in alcune città europee. La mossa arriva pochi mesi dopo l'emersione dalla bancarotta.

I clienti che noleggeranno veicoli Tesla avranno anche accesso a 3.000 stazioni di ricarica in tutti gli Stati Uniti e in Europa. Con l'ordine a Tesla, i veicoli elettrici costituiranno il 20% della flotta Hertz, che già noleggia auto a zero emissioni dal 2011 negli Stati Uniti.

I dettagli finanziari dell'operazione sono in realtà rimasti confidenziali. Non è chiaro quali sconti Hertz abbia potuto ottenere con un ordine di queste dimensioni. Ma il significato della decisione, di scommessa sul futuro dei veicoli elettrici e hi-tech, si è rispecchiato chiaramente e rapidamente in Borsa.

Tesla, infatti, ha guadagnato a Wall Street fin da subito oltre il 9%, superando, a metà seduta, i mille miliardi di dollari di market cap e difendendo quel valore nel finale con un’avanzata del 12,66%.