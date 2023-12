Hospitality 2024, dal vino alla birra: il beverage protagonista della fiera

Il beverage sempre più protagonista a Hospitality 2024

Il Beverage è uno dei settori trainanti dell’economia mondiale e Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia nell’ospitalità e ristorazione in programma a Riva del Garda dal 5 all’8 febbraio 2024, dedica ampio spazio a questo segmento sia nel percorso espositivo che attraverso un’articolata serie di attività formative.

Il mercato della distribuzione nel canale Horeca, in Italia, riveste infatti un ruolo strategico, con 3.800 imprese, oltre 60.000 addetti e 17 miliardi di euro di fatturato. Secondo l’ultimo rapporto Censis-Italgrob, in particolare, il comparto dei distributori bevande nel 2022 ha registrato un risultato positivo, con un +18% di fatturato e una crescita di volumi di circa il 9% rispetto all’anno precedente. Proprio per questo il padiglione C3 di Hospitality rappresenta una vetrina esclusiva e completa sul mondo delle bevande con grossisti, fornitori e produttori di birra, liquori, acqua, torrefazioni e caffè, cantine, infusi, succhi e bevande analcoliche per offrire le migliori soluzioni del beverage e incontrare le diverse esigenze ed i gusti di tutti gli ospiti.

E per una panoramica completa e approfondita sull’arte della miscelazione, sulla birra artigianale e sull’enoturismo, il padiglione B4 è interamente dedicato alle aree speciali RPM - Riva Pianeta Mixology, Solobirra e Winescape- che ogni anno si arricchiscono di novità e crescono sia nell’offerta espositiva che con eventi e formazione.

Grazie alla partecipazione dei Vignaioli Indipendenti nello “Spazio Vignaiolo”, a cura del Consorzio Vignaioli del Trentino in collaborazione con alcune delegazioni locali FIVI- Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti- l’area Winescape 2024 si presenta ancora più ricca.