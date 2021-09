Hublot, Chiara Ferragni nuova ambasciatrice: insieme a lei Djokovic, Bolt e...

Hublot-Chiara Ferragni, l'influencer nominata nuova ambasciatrice del brand di orologi di lusso

Chiara Ferragni è entrata a far parte della famiglia Hublot in compagnia di molti altri personaggi, come la leggenda del calcio Pelé, il numero uno del tennis Novak Djokovic, i campioni di atletica leggera Dina Asher-Smith e Usain Bolt e la chef insignita tre stelle Michelin Clare Smyth. Oggi ha scelto Hublot. Perché Chiara Ferragni e perché Hublot? “Tutto ciò che faccio, lo faccio per condividerlo. Le cose che amo, le persone che amo, le esperienze, la mia vita quotidiana, i miei figli, il mio lavoro: in tutto ci metto il cuore per ispirare gli altri, perché credano in sé stessi e nei loro sogni”.

“Ho trovato il mio ikigai (senso della vita per essere felici) nel 2009. Sono riuscita a far coincidere la mia passione con il mio talento per rispondere a un bisogno e ora questo è diventato il mio lavoro. Mostrandomi per quella che sono e consentendo di vedere ciò che vivo, spero di essere un esempio per le donne di oggi affinché non debbano scegliere tra essere una moglie, una madre o un'imprenditrice”, spiega la regina delle influencer.

“Tutti questi ruoli mi completano”, continua, “proprio come si completano tra loro. La bellezza guida tutto ciò che faccio. Non solo la bellezza interiore, ma tutto ciò che vedo intorno a me. Questo si riflette nelle mie collaborazioni, nelle mie parole, nelle mie attività di beneficenza e nella mia vita quotidiana”. “Perché Hublot? Perché non è come tutti gli altri marchi di orologi, segue con determinazione il proprio personale percorso: persegue obiettivi di innovazione pur rispettando le tradizioni; cerca la bellezza dentro e fuori, mettendo in risalto molto più della performance atletica o del successo di un membro della famiglia, esalta le ragioni di questa performance e di questo successo, in altre parole, la capacità di essere primi, diversi e unici”.

“I messaggi e i valori di Hublot parlano a me, ecco perché oggi ho scelto di far parte di questa famiglia. Una fusione di passione e determinazione ha plasmato la donna che sono, in tutti i miei ruoli, e ha forgiato la businesswoman che sono diventata. La stessa fusione che ha fatto di Hublot l'azienda che è oggi”, conclude la Ferragni. “Chi non conosce Chiara Ferragni?”, commenta Ricardo Guadalupe, Ceo di Hublot. “Il suo straordinario destino non è dovuto alla fortuna, questa donna visionaria e determinata ha imparato a crescere ed evolvere con il suo tempo. Rappresentando e condividendo chi è e che cosa ama, ha realizzato il suo sogno incitando gli uomini e le donne della sua generazione a credere che tutto è possibile”.

Persona autentica e spontanea, ha fatto della sua natura felice, positiva e generosa il proprio marchio. Visionaria e all'avanguardia, ha saputo stare al passo con i tempi dominando le piattaforme digitali e trasformando la sua passione in un vero e proprio business. La sua passione è diventata il suo lavoro e il suo talento naturale si è trasformato in un successo che sembra essere alla portata di tutti. Il suo percorso esemplare dimostra che tutto è possibile: è la materia di cui sono fatti i sogni, pur essendo molto reale”.

“Chi non vorrebbe vivere e realizzare i propri sogni come Chiara Ferragni? Noi di Hublot amiamo le donne e gli uomini esemplari che credono nei loro sogni e smuovono cielo e terra per realizzarli, che affermano la loro personalità distintiva, che sono disposti a mettersi in gioco, che non hanno paura di quello che dirà la gente e che seguono la loro strada con autenticità e passione. Ecco perché Chiara si inserisce così bene nella nostra famiglia”, conclude il top manager di Hublot.