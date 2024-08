I mattoncini Lego crescono a doppia cifra nel primo semestre: ricavi sopra i 4 miliardi e utili in rialzo del 16%

Lego cresce più del mercato del giocattolo: i ricavi salgono a 4,2 miliardi di euro

Il Gruppo Lego ha rilasciato oggi i risultati finanziari per il primo semestre del 2024. L'azienda ha registrato una crescita a doppia cifra sia dei ricavi che dei profitti, superando significativamente l'industria dei giocattoli e guadagnando quota di mercato. La crescita dei ricavi è stata alimentata dalla forte domanda per il suo ampio e diversificato portafoglio, soprattutto nelle Americhe e in Europa, e da un'eccellente esecuzione in tutti i mercati. Allo stesso tempo, il Gruppo Lego ha continuato ad aumentare gli investimenti in iniziative strategiche per promuovere la crescita a breve e lungo termine.

Il Ceo Niels B Christiansen ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti delle nostre ottime performance nel primo semestre. Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra sia nei ricavi che nei profitti e abbiamo compiuto notevoli progressi nell'aumentare la quantità di materiali sostenibili utilizzati nei nostri prodotti. Il nostro portafoglio continua a essere rilevante per tutte le età e gli interessi, e questo sta generando una domanda significativa in tutti i mercati. Abbiamo utilizzato la nostra solida base finanziaria per aumentare ulteriormente gli investimenti in iniziative strategiche che sosterranno la crescita ora e in futuro, permettendoci di portare l'apprendimento attraverso il gioco a un numero ancora maggiore di bambini."

I ricavi sono saliti a 31 miliardi di corone danesi (4,2 miliardi di euro), in crescita del 13% sullo stesso periodo del 2023, i profitti operativi sono aumentati del 26% a 8,1 miliardi di corone (1,1 miliardi di euro) e gli utili del 16% a 6 miliardi (0,8 miliardi di euro), con flussi di cassa per 3 miliardi (0,4 miliardi di euro).

L'utile operativo è cresciuto del 26% rispetto al primo semestre del 2023, raggiungendo il record di 8,1 miliardi di DKK, mentre l'azienda ha aumentato significativamente gli investimenti in iniziative strategiche come la sostenibilità, la vendita al dettaglio e la digitalizzazione per sostenere la crescita a breve e lungo termine. Il Gruppo LEGO prevede di accelerare ulteriormente gli investimenti in queste iniziative nella seconda metà dell'anno. L'utile netto è cresciuto del 16%, raggiungendo i 6,0 miliardi di DKK, rispetto ai 5,1 miliardi di DKK del primo semestre del 2023.

Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è aumentato del 60%, passando da 4,7 miliardi di DKK nel primo semestre del 2023 a 7,5 miliardi di DKK. L'azienda ha investito 4,5 miliardi di DKK, principalmente nella costruzione di nuove fabbriche e nell'espansione di impianti e uffici, rispetto ai 3,6 miliardi di DKK nel primo semestre del 2023. Questo ha portato a un flusso di cassa libero di 3,0 miliardi di DKK, contro 1,1 miliardi di DKK nel primo semestre del 2023.

Un ampio e diversificato portafoglio per tutte le età e gli interessi

Nei primi sei mesi, il Gruppo Lego ha lanciato circa 300 nuovi set, assicurando che il portafoglio rimanesse diversificato e offrisse esperienze di costruzione per fan di tutte le età e interessi. Tra le linee più performanti, una combinazione di temi originali e temi con licenza, come LEGO® Icons, LEGO City e LEGO Technic™, oltre a LEGO Star Wars™ e LEGO Harry Potter™.

Nella prima metà dell'anno, l'azienda ha celebrato gli anniversari di alcuni dei suoi temi più longevi e popolari, tra cui il 25° anniversario di LEGO Star Wars e i 15 anni di LEGO Ideas, progettato dai fan, e dell'icona del gaming LEGO Minecraft®.

Il Gruppo LEGO ha continuato ad ampliare le offerte di gioco LEGO su Fortnite con il lancio di LEGO Islands, una serie di esperienze adatte a bambini e famiglie. Questo progetto mira a collegare il gioco digitale e fisico con l'uscita dei primi set LEGO Fortnite® prevista per ottobre.

Iniziative strategiche per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine:

Esperienze memorabili del brand nel retail : Il Gruppo LEGO ha continuato a investire nelle esperienze di vendita al dettaglio sia nei propri canali che in quelli dei partner. Nei primi sei mesi, l'azienda ha aperto 41 nuovi store, tra cui un negozio a Jakarta, il più grande del Sud-est asiatico. L'azienda ha registrato un aumento del traffico nei negozi e punteggi eccezionali di soddisfazione dei clienti, sia in store che online.

: Il Gruppo LEGO ha continuato a investire nelle esperienze di vendita al dettaglio sia nei propri canali che in quelli dei partner. Nei primi sei mesi, l'azienda ha aperto 41 nuovi store, tra cui un negozio a Jakarta, il più grande del Sud-est asiatico. L'azienda ha registrato un aumento del traffico nei negozi e punteggi eccezionali di soddisfazione dei clienti, sia in store che online. Digitale: Il Gruppo LEGO continua a fare progressi nell'utilizzo della tecnologia e dei dati per offrire esperienze di brand eccellenti a bambini, acquirenti, partner di vendita al dettaglio e colleghi. Nella prima metà dell'anno, l'azienda ha rilanciato l'app LEGO Play, che sostituisce la rivoluzionaria app LEGO Life, il primo social network per bambini.

Il Gruppo LEGO continua a fare progressi nell'utilizzo della tecnologia e dei dati per offrire esperienze di brand eccellenti a bambini, acquirenti, partner di vendita al dettaglio e colleghi. Nella prima metà dell'anno, l'azienda ha rilanciato l'app LEGO Play, che sostituisce la rivoluzionaria app LEGO Life, il primo social network per bambini. Rete globale della supply chain: Il Gruppo LEGO ha continuato ad espandere la sua rete globale di supply chain e operazioni per garantire che la produzione e la distribuzione siano vicine ai suoi principali mercati. Ha aperto un nuovo Centro di Distribuzione Regionale Europeo in Belgio e ha continuato la costruzione di due nuove fabbriche in Vietnam e in Virginia, USA, che apriranno rispettivamente nel 2025 e nel 2027. Ha inoltre continuato ad espandere la capacità produttiva nelle sue fabbriche esistenti in Messico, Ungheria e Cina.

Costruire un futuro sostenibile:

Il Gruppo LEGO ha aumentato la quantità di resina acquistata da fonti sostenibili certificate secondo il principio del mass balance. Grazie a questo, l'azienda mira a contribuire ad accelerare la transizione dell'industria verso materiali più sostenibili e di alta qualità. Nel primo semestre dell'anno, il 30% di tutta la resina acquistata è stata certificata mass balance, il che si traduce in una stima media del 22% di materiale proveniente da fonti rinnovabili e riciclate.

Questo rappresenta un aumento significativo rispetto al 2023, quando per l'intero anno solo il 18% della resina acquistata era certificato mass balance, equivalente al 12% proveniente da fonti sostenibili. Nei prossimi anni, l'azienda mira ad acquistare più della metà delle sue materie prime da fonti sostenibili attraverso il principio del mass balance e, in questo modo, a ridurre l'uso di materiali fossili vergini.

L'azienda ha aumentato l'attenzione sulle attività volte a ridurre le emissioni di gas serra. Queste includono il lancio di un nuovo Programma di Sostenibilità dei Fornitori, che richiede ai fornitori di stabilire obiettivi per ridurre le emissioni entro il 2026, e ulteriormente entro il 2028, oltre a un KPI annuale di riduzione delle emissioni di carbonio collegato ai bonus dei dipendenti.

Inoltre, l'azienda ha ampliato il suo programma di restituzione dei mattoncini LEGO, LEGO Replay, nel Regno Unito e ha continuato a sperimentare modelli pilota negli Stati Uniti e in Europa.

Celebrazione della prima Giornata Internazionale del Gioco:

Il Gruppo LEGO ha accolto con piacere la decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di adottare una Giornata Internazionale del Gioco, che è stata celebrata per la prima volta l'11 giugno 2024.

Niels B Christiansen ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver avuto un ruolo in questo importante sviluppo per mettere il gioco al centro dell'attenzione per i bambini di tutto il mondo. Oggi più che mai, i bambini hanno bisogno di giocare. Il gioco è universale e sfrutta il loro naturale entusiasmo e curiosità per imparare, aiutandoli a sviluppare competenze essenziali per la vita."