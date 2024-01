I ricchi vogliono più tasse, mossa solidale per salvare il mondo dalla miseria

Ecco perchè i ricchi "vogliono più tasse". Il commento

Sono stato attirato dal titolo dell'articolo del Giornale a firma di Andrea Cuomo: L'appello di 268 paperoni: "Fateci pagare più tasse". Mi è parso quasi incredibile che ci siano multimiliardari che vogliono più tasse. A quanto mi risulta in giro per il mondo (leggi nei Parlamenti) sono presenti lobbies per abbassare le tassazione agli utili aziendali, ai capitali, ai patrimoni e via dicendo.

Stupiti? Forse, ma ecco la domanda: è solo una “boutade” (battuta di spirito) o è una richiesta reale? Sulla prima non mi soffermo, sulla seconda sì. Se è vero che vogliono pagare più tasse non possono chiederlo ai governanti di turno che sono stati eletti, magari con i soldi delle lobbies e nemmeno possono fare “beneficenza” ai vari Ministeri delle Finanze perché la burocrazia impedirebbe di donare spontaneamente soldi allo Stato.

Allora che fare? Questi multimiliardari che vogliono tassarsi una strada la devono pur percorrere e quale sarebbe? Potrebbero consorziarsi fra di loro e, con i capitali raccolti, (sempre se parliamo di miliardi di dollari) pagare i vari debiti, nei confronti di Istituzioni come il FMI, Banca Mondiale ecc., delle nazioni che nel mondo stanno affondando nella più totale miseria. Ben sapendo quanto sia alta, nonostante la povertà, la corruzione e l'avidità di chi è al potere in quegli stati.

Ecco un elenco dei 10 paesi con il più basso PIL pro capite del mondo: Burundi: 264 dollari, Madagascar: 401 dollari, Malawi: 455 dollari, Mozambico: 502 dollari, Sierra Leone: 1.690 dollari, Guinea-Bissau: 1.697 dollari, Sud Sudan: 1.602 dollari, Liberia: 1.413 dollari, Repubblica Centrafricana: 1.369 dollari, Afghanistan: 1.219 dollari. Bene, per tornare al titolo i dati ci dicono che l'importo annuale, per questa ipotetica auto-tassazione, sarebbe di circa 250 miliardi di dollari l'anno.

Praticamente possiamo dire che in meno di 5 anni questi 10 paesi poveri potrebbero trovare una possibile soluzione. Avrei anche altri suggerimenti, come ripianare i debiti dei propri stati di appartenenza, ma lascio a chi ha più fantasia della mia fare proposte mirate e realizzabili. Chiudo ponendo questa domanda: ma è proprio vero che vogliono l'aumento delle tasse? Mah!