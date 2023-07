"Inflazione difficile da battere: i tassi saliranno". La mazzata di Jp Morgan

“Nessuno vuole una grande recessione. Ma è quasi impossibile prevedere il futuro ora”

“I tassi di interesse negativi finiranno per essere considerati uno dei peggiori errori commessi dalle banche centrali. È una cattiva idea. È normale avere tassi di interesse che pagano più dell’inflazione. Questa è la norma. Capisco bene che i governi abbiano fatto la cosa giusta dopo la crisi finanziaria e dopo il Covid ma, con il senno del poi, era troppo, troppo in tutto il mondo. Non sto criticando. È stata una scelta inflazionistica ed è anche per questo che ora abbiamo l’inflazione. Penso che un giorno le banche centrali sconfiggeranno l’inflazione, ma non sappiamo ancora cosa servirà per raggiungere questo obiettivo. Ci aspettiamo tassi più elevati più a lungo”.