IA, blockchain e... L'inflazione non si riduce solo alzando i tassi

L'inflazione non si riduce solo alzando i tassi

La Banca centrale della Turchia ha alzato il proprio tasso dal 18,50 al 25%. Questo non è un buon segnale per ridurre l'inflazione che attualmente che è di circa il 48%. Come tutti sappiamo i tassi d'interesse in rialzo non coprono mai per intero un'inflazione che è quasi il doppio e tende a mettere in ginocchio il mercato interno con una notevole rallentamento dei consumi.

In questi casi l'unica nota positiva è data dall'esportazione, con la convenienza a comprare determinati prodotti turchi più favorevoli rispetto ad altri. Poi come se non bastasse non bisogna dimenticare come la valuta sia passata dall'agosto 2022 da 18,08 lire turche per un euro alle attuali 27,89 lire turche, praticamente un più 50%.

Di questo passo ci stiamo avvicinando all'Argentina con una inflazione al 110%. Politica monetaria, domanda e offerta e materie prime sono le costanti che innescano la miccia dell'inflazione. Alla domanda come può essere combattuta l'inflazione la risposta della IA è stata: l’inflazione può essere combattuta attraverso una serie di misure, tra cui:

1. Aumentare i tassi di interesse per ridurre la domanda di beni e servizi e frenare l’inflazione;

2. Ridurre la quantità di denaro in circolazione per ridurre la domanda di beni e servizi;

3. Aumentare le imposte per ridurre la domanda di beni e servizi;

4. Ridurre le spese governative per ridurre la domanda di beni e servizi;

5. Aumentare la produzione di beni e servizi per aumentare l’offerta e ridurre i prezzi. Sembra di sentire la Presidente Lagarde.