Ice, l'imprenditore Matteo Zoppas nominato nuovo presidente

Matteo Zoppas nominato presidente di Ice. Gli auguri del ministro Adolfo Urso

"Auguri a Matteo Zoppas nuovo presidente ITAtradeagency. Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione del MadeinItaly nel mondo!". Lo scrive in un tweet il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso.

L'Ice, Italia Trade Agency, è l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Zoppas, imprenditore veneto, era stato nominato nel Cda dell'ente lo scorso dicembre.