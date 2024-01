Ice, Mendes Pereira nominato portavoce del presidente Zoppas

Carlos Mendes Pereira nominato portavoce di Zoppas, presidente di Ice

Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha scelto Carlos Mendes Pereira come portavoce, con il compito di contribuire al coordinamento della comunicazione istituzionale dell’Agenzia e di gestire i rapporti con i media e i canali digitali.



Con oltre venti anni di esperienza nella comunicazione corporate e istituzionale, nelle relazioni con i media e nel digital, Mendes Pereira ha appena lasciato Enel dove, in tredici anni, ha ricoperto diversi ruoli: da responsabile ufficio stampa Italia a responsabile digital Italia fino a responsabile media Italia anche come responsabile delle relazioni con i media per tutte le attività e società del Gruppo, come Enel Green Power, Enel Open Innovability ed Enel Grids.

Come scrive Primaonline, ha contribuito alla comunicazione della nascita di Enel X, Enel X Way e Gridspertise, alla promozione delle attività legate alla diffusione delle rinnovabili, all’innovazione, all’elettrificazione e alla mobilità elettrica. In precedenza aveva gestito le relazioni con i media del Forum Nucleare Italiano, dove era approdato dopo esperienze presso agenzie di comunicazione come MN Italia e Hill & Knowlton.