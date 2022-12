Idrogeno, l'Ue lancia il corridoio verde: asse con Macron-Sanchez-Costa

Idrogeno verde, nuovo asse Francia-Spagna-Portogallo: il corridoio marittimo costerà 2,5 miliardi di euro

Via libera al nuovo asse verde tra Spagna, Francia e Portogallo: in occasione del vertice Eu Med-9 di Alicante la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, insieme al presidente francese, Emmanuel Macron, al premier portoghese Antonio Costa e al premier spagnolo Pedro Sanchez, ha presentato il progetto H2Med: un corridoio marittimo per l'idrogeno fra la Penisola Iberica e la Francia, tra Barcellona e Marsiglia, che sarà pronto entro il 2030, un progetto del costo stimato di 2,5 miliardi di euro.

"L'idrogeno è una svolta per l'Europa. È per questo motivo che, già nel luglio del 2020, la Commissione ha presentato la sua strategia. Vogliamo fare dell'idrogeno un elemento centrale del nostro sistema energetico nella transizione all'obiettivo delle zero emissioni", ha spiegato von der Leyen sottolineando che "la questione chiave è la trasmissione e la distribuzione. E per questo due anni fa abbiamo identificato la necessità di un sistema di corridoi principali per portare l'idrogeno dove serve".

Idrogeno verde, nuova intesa in Europa: il progetto servirà a rafforzare la sicurezza energetica