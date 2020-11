Economia

Venerdì, 27 novembre 2020 - 12:03:00

IEG, Osservatorio Sigep: on air dalla prossima settimana Dai grandi pasticceri, gelatieri, panificatori, dalle aziende e dalle associazioni tutte le novità e le sfide in campo per superare questo momento verso una nuova normalità Quale sarà il dolce che trionferà sulle tavole di questo “particolarissimo” Natale? Per i consumi food fuori casa, nel 2021 saremo meno frugali e più edonisti o più attenti al risparmio? Nelle aziende si presterà sempre più attenzione al menu o al conto economico e alla formazione? La bussola del foodservice dolce è già puntata sul 2021 e dagli operatori arrivano risposte alle nuove domande imposte dalla crisi. L’Osservatorio Sigep (Il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, alla fiera di Rimini dal 15 al 17 marzo e come digital agenda anche nei giorni 18 e 19 marzo 2021) si attesta nella sua consueta rilevazione pre natalizia, che nei prossimi giorni e fino all’Epifania verrà diffusa nel dettaglio, su 10 “tappe”, dando voce ad alcuni dei protagonisti top delle filiere coinvolte. Un racconto dedicato al settore e che si dipanerà tra interviste, video, media e social.