Il Blasco fa ancora rock, ma rallenta il ritmo: utili in calo a 1,2 milioni

Vasco Rossi fa sold-out ma i ricavi scendono: utile a 1,2 milioni

Rallenta il ritmo del “Blasco”, dopo aver concluso a Bari il suo lungo tour estivo. Il bilancio 2023 approvato poche settimane fa dai soci di Giamaica srl che Vasco Rossi controlla per il 32,5% del capitale in proprietà e per un altro 30% in usufrutto (le quote restanti sono della moglie Laura Schmidt) s’è chiuso infatti con un utile di 1,2 milioni di euro rispetto al profitto di quasi 2 milioni dell’esercizio precedente. E l’intero utile mandato a riserva ha fatto salire il patrimonio netto a oltre 20 milioni.

La società presieduta da Daniela Fregni, segretaria del cantante, ha segnalato che i ricavi anno su anno sono diminuiti da 14,2 a 10,1 milioni ma anche i costi di produzione sono calati da 11,5 a 8,3 milioni. “L’esercizio - dice la relazione sulla gestione - deve intendersi sostanzialmente positivo. Il tour Vasco Live 2023 ha infatti registrato 470mila biglietti venduti, di cui 260mila nelle prime 4 ore e ha riempito 5 stadi italiani per un totale di 11 date sold-out". Giamaica Srl è la società che ha preso il posto della Bollicine Srl (cancellata nel 2014) ed è la “cassaforte” in cui confluiscono i ricavi dei concerti e di quanto di commerciale ruota loro attorno, così come le edizioni musicali dei brani del Blasco.

Nel portafoglio oltre a 1,9 milioni di liquidità (erano 4,7 milioni nel 2022) e 5,7 milioni di asset finanziari vari, ci sono immobili in proprietà diretta per 12,7 milioni e immobilizzazioni finanziarie per 9 milioni: sono il 100% di 5 società immobiliari basate a Los Angeles e Miami. Buone notizie sul fronte dei debiti che anno su anno sono diminuiti da 14,7 a 11,3 milioni.