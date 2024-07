Il funerale diventa eco e digitale, urne biodegradabili e Qr code sulle lapidi

Funerali eco-digitali, l'ultimo saluto adesso viene fatto in diretta video sui social

Addio ai funerali tradizionali, ormai i riti funebri sono diventati 2.0. Un funerale ecologico è un servizio funebre progettato per minimizzare l’impatto ambientale. Questo tipo di rito utilizza metodi e materiali che rispettano l’ambiente. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento e promuovere la sostenibilità. Ma i funerali moderni non sono solo ecologici ma sono diventati anche sempre più digitali. Le cerimonie - riporta Libero - avvengono in streaming, le tombe hanno un Qr code e sono geolocalizzate e il memoriale si trova on-line, con l'app dedicata per fare l'ultimo saluto al proprio caro scomparso. Tornado all'aspetto eco del funerale, in primo luogo, si utilizzano bare biodegradabili o urne. Questi contenitori sono realizzati con materiali naturali che si decompongono nel tempo.

In questo modo, non lasciano tracce nocive nell’ambiente. Inoltre, un funerale ecologico evita l’uso di prodotti chimici per la conservazione del corpo. Questo significa che non vengono utilizzate sostanze come la formaldeide, che può essere dannosa per l’ambiente. Un altro aspetto importante del funerale ecologico è la scelta del luogo di sepoltura. Molti scelgono cimiteri naturali o boschi sacri, dove le sepolture avvengono in modo da favorire la rigenerazione naturale. Il comparto funebre, in Italia, - conclude Libero - conta circa 6mila imprese, molte delle quali da qualche anno usano i social media e sono seguitissime. Il fatturato complessivo nazionale sfonda i tre miliardi di euro all'anno.