Il futuro delle banche e dei clienti? Un uomo, un cane e un computer

Il futuro delle banche e dei clienti

Sei cliente di una banca? Sei un cliente che effettua quasi tutte le sue operazioni con in modalità digitale? Bene sappi che è iniziata una nuova rivoluzione. Una banca in Italia sta facendo da apripista per “dirottare” i clienti digitali verso un'altra banca digitale (ovviamente di sua proprietà). Se non fosse chiaro dirò che una banca digitale non ha sportelli e tutte le operazioni vanno fatte con il telefonino, il computer o il tablet e che per avere delucidazioni c'è solamente un collegamento telefonico o una chat. Ed ecco svelato l'arcano della diminuzione degli sportelli bancari che negli ultimi 10 anni si sono assottigliati di circa 11.000 sportelli ed è anche per questo che in alcune realtà non ci sono più filiali né tantomeno Bancomat (introdotti in Italia 40 anni fa).

Decine di milioni di fruitori dei servizi bancari oggi hanno una informazione in più e non è detto che ciò avvenga in tempi lunghi perché tutti noi ormai siamo “obbligati” a convivere diuturnamente con i nostri telefonini nella presunzione di essere più o meno competenti. Il ricorso poi all'intelligenza artificiale (le banche la stanno sperimentando da anni) sarà la direzione che verrà intrapresa per diminuire la dipendenza dal personale (troppo costoso secondo le banche) ed il maggiore coinvolgimento di tutti gli utenti bancari, magari anche chi ha meno dimestichezza e pure con i riottosi.

La banca del futuro? Un uomo, un cane e un computer

Concludo con una battuta, che ho già riportato anni fa, fatta da un alto dirigente della Banca d'Italia, che di ritorno da New York, disse: sapete come sarà la banca del futuro? Bene, sarà formata da tre soggetti: un uomo, un cane ed un computer. L'uomo per dare da mangiare al cane che fa la guardia al computer affinché l'uomo non lo tocchi! Molto triste, ma di grande impatto. Chiudo dicendo che forse anche questo tipo di utilizzo dell'informatica innovativa porterà un ulteriore profitto alle banche, allora perché si lamentano della tassazione degli extra profitti se tutto quello che viene realizzato è per incrementare il valore della banca e molto poco la clientela?