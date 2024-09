Il governo rinvia alla prossima legislatura il nodo balneari: proroga fino al 2027 e indennizzi per i concessionari uscenti

Balneari: bozza dl, proroga fino al settembre 2027

La concessioni balneari sono prorogate fino al settembre 2027 ma in caso di ragioni oggettive che impediscono il completamento della procedura di gara possono essere ulteriormente rimandate al 31 marzo 2028. Sostanzialmente se ne riparlerà nella prossima legislatura. E' quanto prevede la bozza del decreto contenente "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali perfinalità turistico-ricreative e sportive" in arrivo oggi all'esame del Consiglio dei Ministri.

Bozza dl balneari, indennizzi a carico nuovo concessionario

Come si legge ancora nella bozza del decreto, nel caso di un nuovo concessionario, il concessionario uscente avrà "diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante". L'indennizzo è "pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti o in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto" di aiuti o sovvenzioni pubbliche, e "pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni". Quest'ammontare, si precisa, andrà stabilito sulla base dei criteri previsti con decreto del Mit, di concerto con il Mef, da adottare entro il 31 marzo 2025.

Balneari: Codacons, proroga al 2027 è presa per i fondelli

La proroga delle concessioni Balneari al 2027, con possibilità di allungamento al marzo del 2028, rappresenta una presa per i fondelli e non risolve in alcun modo il nodo Balneari. Lo afferma il Codacons, commentando la bozza del decreto contenente "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali perfinalità turistico-ricreative e sportive" in arrivo oggi all'esame del Consiglio dei Ministri.“ Con la decisione di prorogare le concessioni il governo rimanda alle calende greche la soluzione al problema, dimostrando di non saper affrontare adeguatamente la questione – afferma il presidente Carlo Rienzi – Una proroga che, se confermata, violerebbe non solo le disposizioni dell’Ue, ma anche le recenti decisioni del Consiglio di Stato, prolungando una insostenibile situazione di illegittimità che non fa onore al nostro Paese. Con la conseguenza che, fino al 2027 e in presenza di una condizione di illegalità sul fronte delle concessioni Balneari, chiunque potrà occupare le spiagge senza chiedere alcun permesso ai gestori dei lidi” – conclude Rienzi.

Balneari: M5s, proroga triennale sarebbe pagliacciata finale

"In merito al lavoro del governo sui Balneari, le prime indiscrezioni sono a dir poco surreali. Una proroga triennale per le attuali concessioni, gia' dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato, sarebbe davvero la pagliacciata finale del governo Meloni, dopo due anni di immobilismo totale. Una sonora pernacchia all'Ue, che ormai da anni chiede di aprire il settore alla concorrenza. Quello che purtroppo le forze di Centrodestra non comprendono e' che cosi' il settore verra' condannato a una paralisi cronica per altri tre anni, anche perche' gli attuali concessionari non avranno alcun interesse a realizzare investimenti e a migliorare il settore.

Una mazzata fatale per l'offerta turistica balneare italiana, che in questa estate ha tirato avanti con una stasi al limite del grottesco. Le decisioni di Meloni, Salvini e Tajani vengono prese solo guardando al tornaconto elettorale e non al bene del paese. Relativamente alla crescita economica dello zero virgola a cui ci sta condannando Meloni, il turismo e' "carburante" essenziale. Se davvero le decisioni del governo dovessero andare in questa dissennata direzione, rischiamo il disastro definitivo". Cosi' in una nota il vicepresidente M5s Mario Turco, coordinatore comitato Economia-Imprese, e il capogruppo M5s in commissione Finanze al Senato Marco Croatti.