Moda, Casillo si prende Manila Grace: il marchio di Carpi diventa campano

Il Gruppo Casillo rileva Manila Grace. Annunciato il closing

Il Gruppo Casillo, azienda fondata dai fratelli Michele e Vincenzo Casillo, leader nel mondo kidswear e giunta alla seconda generazione, darà continuità alla gestione di Manila Grace. Lo scrive Pambianconews. Il marchio di abbigliamento femminile (ammesso al concordato preventivo dal Tribunale di Modena a giugno 2023 e ‘salvato’ dal Gruppo Casillo lo scorso agosto) manterrà la sua sede a Carpi, storico headquarter. Gruppo Casillo conferma così tutto il team che da anni si occupa della produzione e distribuzione delle collezioni Manila Grace.

“Negli anni – ricorda la nota stampa – l’azienda campana ha dato un valore aggiunto alla licenza già in essere di Manila Grace Girl e oggi subentra ufficialmente nella gestione della linea donna che ha saputo conquistare un’importante quota di mercato rivolgendosi al mondo femminile sia, per quanto riguarda l’abbigliamento, sia per gli accessori”.

Il Gruppo Casillo è un player del mondo kidswear e vanta “numerosi successi e una costante crescita”. “Da più di trent’anni ci occupiamo con passione e dedizione di marchi fashion kids – hanno dichiarato Michele e Vincenzo Casillo, fondatori del Gruppo Casillo –. Questa importante manovra ci permetterà d’inaugurare un nuovo percorso rivolto anche al mondo femminile, oltre a poter assicurare la continuità nella gestione del marchio Manila Grace. Questo primo traguardo ci rende davvero molto orgogliosi”.