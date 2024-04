Il papà di ChatGpt e un ex big di Apple studiano un nuovo device dotato di IA

Intelligenza artificiale, Sam Altman e Jony Ive in cerca di fondi per un nuovo progetto con l'IA protagonista

Il papà di ChatGpt e un ex pezzo grosso di Apple cercano fondi per un nuovo progetto. Sam Altman e Jony Ive (tra gli ideatori di iPhone e iPad), dopo una prima presunta partnership spuntata lo scorso autunno, tornano a far parlar di loro per la realizzazione di un nuovo device dotato di intelligenza artificiale.

Secondo le indiscrezioni, nonostante non si sappia ancora praticamente niente dei dettagli, il dispositivo non somiglierà a uno smartphone. I due geni del tech sono alla ricerca di un totale di circa un miliardo di dollari.

I potenziali investitori della startup ancora senza un nome includono Thrive Capital ed Emerson Collective, una società di venture capital e organizzazione filantropica fondata da Laurene Powell Jobs.