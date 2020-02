Il salmone Riunione diventa spagnolo. C'era una volta il made in Italy

Il made in Italy continua a perdere pezzi, venduto anche il salmone Riunione, acquistato dalla spagnola Angulas Aguinaga La società da 220 milioni di ricavi nel 2019 (+18%), si è aggiudicata la maggioranza di Riunione Industrie Alimentari, azienda genovese fondata negli anni Novanta dalla famiglia Coppola e specializzata nella lavorazione del salmone affumicato (tipologie norvegese, scozzese e selvaggio), tonno, pesce spada e nella bottarga di muggine e tonno, dov’è leader di mercato.

Angulas Aguinaga opera con i marchi Krissia, La Gula del Norte e Aguinamar. I suoi prodotti sono commercializzati non sono in Spagna, ma anche in altri mercati europei come Francia, Italia e Regno Unito. È stata la prima azienda alimentare a ottenere nel mondo la certificazione Iso 22000, standard fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza.

“Siamo molto felici che Riunione entri a far parte della nostra famiglia – ha aggiunto Ignacio Muñoz Calvo, ceo di Angulas Aguinaga – e non solo perché è un punto di riferimento del mercato italiano di questo settore, ma anche perché siamo sicuri che insieme potremo impegnarci per rinnovare e rivoluzionare l’alimentazione dei consumatori italiani”.

L’obiettivo dell’acquisizione, di cui non è stato reso noto il valore finanziario, è consolidare la crescita di Riunione, che nel 2018 si è avvicinata ai 55 milioni di ricavi, puntando sull’export e ampliando la gamma prodotti con le specialità della casa madre iberica. “L’entrata in campo di Angulas Aguinaga sarà un impulso che ci permetterà di continuare a crescere con nuovi input rispetto al settore ittico moderno e consolidare la leadership di Riunione”, ha dichiarato in una nota il direttore generale di Riunione, Andrea Coppola.