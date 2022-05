Il Sole 24 Ore presenta il bilancio: cala il debito

Sole 24 Ore, l'Ebitda torna positivo

Il gruppo 24 Ore registra "segnali di crescita" nel 2022. I ricavi consolidati sono pari a 47,3 milioni di euro (rispetto ai 44,1 milioni di euro nel primo trimestre 2021), in crescita del 7,3%. La perdita si riduce e passa da 5,7 milioni di euro nel primo trimestre 2021 a 3,5 milioni in questo trimestre. L'ebitda è positivo per 1,8 milioni di euro: nel primo trimestre 2021 era negativo per 0,5 milioni.

Calano i ricavi dal quotidiano, migliora la pubblicità

I ricavi diffusionali del quotidiano (carta e digitale) ammontano a 10,3 milioni di euro, in calo di 0,8 milioni di euro (-7,4%) rispetto al primo trimestre 2021. I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 5,5 milioni di euro, in calo di 0,8 milioni di euro (-12%). I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 4,8 milioni di euro, in calo di 0,1 milioni di euro (-1,2%) rispetto al primo trimestre 2021; i ricavi pubblicitari, pari a 17,4 milioni di euro, sono in crescita del 5,2% rispetto al 2021.

