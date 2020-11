Il titolo Atlantia crolla del 4%. Effetto bufera giudiziaria a Piazza Affari

Atlantia e' rientrata agli scambi in Borsa, dopo uno stop in asta di volatilita', dove perde il 4,22% a 14,86 euro maglia nera sul listino principale di Piazza Affari. Il titolo della holding di controllo di Autostrade per l'Italia e' scivolato dopo gli arresti di attuali manager ed ex vertici fra i quali l'ex numero uno di Aspi, Giovanni Castellucci ai domiciliari, nel'ambito di un'indagine sui pannelli fonoassorbenti, una costola nata dall'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.