Illimity Bank approda su "Accelera con Amazon" per la transizione digitale

Illimity Bank sbarca su “Accelera con Amazon”, programma formativo gratuito dedicato alle PMI italiane promosso da Amazon e da un gruppo ristretto di realtà attive nel supportare la transizione digitale, con l’obiettivo di dare agli imprenditori strumenti e competenze necessari a chi desidera lanciare o sviluppare ulteriormente la propria attività online a livello nazionale e internazionale.

Illimity, facendo leva sul proprio essere banca ma anche azienda digitale, contribuirà ad arricchire il programma attraverso un’offerta formativa focalizzata sulle tematiche bancarie e del credito proseguendo così nel suo percorso di supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano.

“Accelera con Amazon” prevede una serie di webinar dedicati al “fare impresa”, riservati agli iscritti al programma di formazione, in cui saranno coinvolte le figure apicali della banca in qualità di docenti. Con Illimity, inoltre, per la prima volta nell’ambito del progetto, saranno realizzate video pillole di formazione con specifici focus, per esempio sulle nuove variabili del merito creditizio, reputazione digitale e sostenibilità. I contenuti dell’offerta formativa sono caratterizzati da un linguaggio semplice ed immediato per garantire la massima fruibilità ad un ampio pubblico.