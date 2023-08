Illimity, Corrado Passera fa il botto: boom dell'utile a quota 52 mln (+66%)

Illimity, i conti fanno sorridere Passera: boom di utili e ricavi

Illimity archivia il primo semestre dell'anno con un utile netto in significativa crescita a 52,2 milioni di euro (+66% anno su anno), "nonostante un contesto esterno più sfidante del previsto". Il risultato di gestione è pari a 98,5 milioni di euro (+50% anno su anno) mentre i ricavi sono in aumento a 204,2 milioni di euro (+28% anno su anno). Crescono margine di interesse (+32% su base annua) e delle commissioni nette (+17% su base annua).

L'istituto ha registrato inoltre un aumento degli impieghi del business Sme e investment banking (+44% su base annua) e attivi in crescita a 6,7 miliardi di euro (+31% su base annua). Robusta la posizione di liquidità pari a circa 1 miliardo di euro. La raccolta retail è salita a circa 3 miliardi di euro (+390 milioni di euro nel primo semestre 2023). Il Cet1 ratio phased-in si attesta al 15,4% (oltre 600 punti base rispetto allo Srep).

"Ci sentiamo in grado di confermare la guidance di almeno 100 milioni di euro di utile netto”. Lo afferma Corrado Passera, ceo e fondatore di illimity, commentando i risultati conseguiti dall'istituto nel primo semestre. "illimity - sottolinea Passera - continua a crescere sia in volumi, che in ricavi, che in utile. Nell’ultimo semestre crescono soprattutto i finanziamenti alle pmi che trainano interessi e commissioni, in presenza di una buona tenuta di costi operativi e accantonamenti, nonostante un contesto esterno più sfidante delle attese".