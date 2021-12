Inflazione, stangata di Natale. Aumenta tutto, +10% per panettoni e pandori

Inflazione, in arrivo aumenti per Natale su cibo e prodotti hi-tech

Si preannuncia un Natale "in bianco", non a causa della neve ma per colpa dell'inflazione che è schizzata in pochi mesi a percentuali che non si vedevano da tempo. Quasi triplicata - si legge sul Messaggero - in appena 5 mesi, dall'1,3% di giugno al 3,8% di novembre, con pesanti ricadute sulle tasche delle famiglie: 1.218 euro in meno per un nucleo di 3 persone, 736 euro per un single. E lo dicono le previsioni stellari per la spesa di Natale elaborate per il Messaggero dall'Unione nazionale consumatori sui dati Istat di novembre, con aumenti che arrivano a sfiorare il 20% rispetto a un anno fa.

Ma se - prosegue il Messaggero - i frutti di mare sono saliti quasi del 9%, il caro-pasta arriva al 6%, sempre per via della scarsità di cereali. Pesce fresco e carne vedono un più 4%, più o meno in linea con farina, burro e verdure surgelate, secondo Unc. Non solo. Stando a un'analisi di Assoutenti, l'aumento da mettere in conto su panettoni, pandori e dolci lievitati è del 10% rispetto al 2019, anno pre-pandemia. E c'è da fare due conti anche su spumanti, vini e bevande (+3,5%) e sugli addobbi natalizi.

LEGGI ANCHE

Grillo Jr, cancellati video e 25 foto. Sono quelli del sesso non consenziente

Stalking, Varriale: "E' stato un litigio, aveva solo un'abrasione sul collo"