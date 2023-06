Inps, per il post-Tridico indicata Micaela Gelera

Inps, per il post-Tridico Calderone punta su una donna: Micaela Gelera

Confermato quanto anticipato da Affaritaliani.it per la presidenza dell'Inps: al posto di Pasquale Tridico, infatti, non dovrebbe arrivare né Maurizio Castro, il prescelto di Fratelli d'Italia, né Gabriele Fava che invece era in quota Lega. A prendere in mano la situazione è stata la ministra Marina Calderone che ha deciso di indicare una donna. Si tratta di Micaela Gelera, partner dello studio Attuariale Associato Orion. Salvo colpi di scena, dunque, sarà lei a guidare l'INPS. Una vittoria della ministra Calderone che sarà ufficializzata domani. Ma quello che è certo è che il vecchio adagio "tra i due litiganti il terzo gode" sarebbe confermato una volta di più. Iscriviti alla newsletter