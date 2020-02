Intesa Sanpaolo: rinnova il terzo anno di collaborazione con il Gruppo Panini

Intesa Sanpaolo conferma per il terzo anno consecuti la collaborazione con il Gruppo Panini confermando la grande attenzione al mondo dei giovani: 2,4 milioni i clienti under 35 della banca (il 20% della clientela), finanziati nel 2019 per circa 3,5 miliardi

Intesa Sanpaolo rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il Gruppo Panini: fino al 30 aprile, un kit con l’album della nuova collezione Calciatori 2019-2020 e 600 figurine sarà ancora l’ambito omaggio per tutti gli under 18 che apriranno un nuovo conto XME Conto UP!.

La partnership tra Intesa Sanpaolo e Panini ha permesso di conseguire risultati eclatanti: 180.000 nuovi conti under 18 in due anni e decine di migliaia di partecipanti nelle edizioni 2018 e 2019 del Panini Tour Up!, di cui oltre 6.000 agli eventi promossi nelle filiali della banca. Per sei settimane, la campagna pubblicitaria firmata dal Gruppo DDB Italia sarà on air con due soggetti su tv, web e cinema, per raccontare una passione che parte da lontano. Il primo spot mostra un gruppetto di bambini intento a giocare per strada: si immaginano già grandi calciatori, applauditi dai genitori sugli spalti mentre corrono in un vero stadio. Il secondo racconta la domenica mattina di una bimba che gioca a fare la grande; inaspettatamente, nel suo futuro non immagina di indossare scarpe col tacco, ma con i tacchetti, rivelando così la sua vera passione: il calcio, lo sport più popolare al mondo, senza limiti di età né di genere.

Dal 29 febbraio al 4 aprile torna anche il Panini Tour Up!, l’iniziativa itinerante per il lancio della collezione Calciatori 2019-2020, in partnership con Intesa Sanpaolo. Giochi, quiz e premi aspettano i collezionisti in 6 piazze, 6 centri commerciali e 24 filiali della Banca, per un totale di 36 tappe da nord a sud. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla Terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terrestre.

XME Conto UP! è il conto che Intesa Sanpaolo dedica agli under 18: è esente da ogni costo, compresa l’imposta di bollo, il canone della carta per i prelievi e i pagamenti in Italia e all’estero, la commissione per il prelievo di contanti ovunque presso qualsiasi sportello automatico (anche delle altre banche) e quella per i bonifici SEPA online in euro verso Italia e UE. Inoltre, riconosce un bonus dell’1% sulle giacenze, accreditato al compimento della maggiore età. La maggior parte dei servizi è accessibile in digitale e in autonomia, ma sempre con un parental control a distanza. L’educazione al risparmio resta il valore di fondo della proposta, trasmesso attraverso un approccio ludico e interattivo: attraverso XME Salvadanaio, gratuito fino al compimento della maggiore età, che insegna fin da piccoli a mettere da parte somme per obiettivi futuri; e XME dindi, il salvadanaio tecnologico con touch screen, disponibile in quattro diversi modelli (maialino, coccinella e i nuovi panda e koala).

L’attenzione ai giovani, al loro diritto all’istruzione, alla formazione e all’accesso al mondo del lavoro, è da sempre al centro dell’impegno di Intesa Sanpaolo: tanto che un cliente su 5 oggi ha meno di 35 anni - in tutto sono 2,4 milioni, di cui 1 milione conquistati negli ultimi due anni – mentre nel 2019 la Banca ha finanziato under 35 per una cifra che tocca i 3,5 miliardi di euro, il 30% dei mutui. La Banca è entrata nel loro mondo con un numero crescente di iniziative e il sostegno dei più importanti eventi che li coinvolgono: gli appuntamenti musicali più amati, i fumetti, a cominciare da Lucca Comics, i videogame, il fantasy, il Festival dei Giovani quest’anno in programma a Gaeta e a Reggio Emilia. Per gli studenti delle scuole superiori, Z LAB è il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento: riconosciuto tra più ricchi e completi, coinvolge oltre 2.500 studenti in un programma di formazione triennale che spazia dal marketing agli aspetti finanziari e li aiuta a orientarsi nelle scelte che riguardano il mondo accademico e quello del lavoro.

Intesa Sanpaolo ha accordi di partnership con 60 atenei italiani (borse di studio, sostegno alla formazione post-laurea, sostegno a cattedre universitarie), con oltre 100 iniziative progettuali. Negli anni, 15.000 giovani hanno ottenuto finanziamenti dalla banca per i propri studi universitari, e 3.240 sono quelli che hanno avuto accesso a per Merito, il prestito senza garanzie avviato a fine febbraio 2019, per gli studenti universitari e istituti tecnici post-diploma residenti in Italia. Con il progetto Giovani e Lavoro, invece, Intesa Sanpaolo intende formare e accompagnare al mondo del lavoro circa 5.000 giovani entro il 2021, con un approccio che mette in relazione la domanda di competenze, le professionalità richieste dalle imprese e le aree geografiche che presentano un elevato numero di disoccupati: 700 i partecipanti diplomati, oltre 1.000 le aziende coinvolte nel progetto, 80% di assunzioni andate a buon fine. «Dare spazio alle passioni è la via che abbiamo scelto di percorrere per rafforzare la relazione con i nostri clienti – sottolinea Andrea Lecce, responsabile Sales & Marketing Privati e Aziende Retail Intesa Sanpaolo – Una scelta quasi obbligata se si vuole entrare in sintonia con i più giovani: spazio dunque alla creatività, all’intrattenimento, alle partnership entusiasmanti come quella rinnovata con il Gruppo Panini, per dialogare con loro negli spazi e attraverso i canali più graditi ed essere al loro fianco nella crescita. Tutto questo senza mai far venire meno il nostro impegno, volto a offrire le migliori soluzioni finanziarie, l’appoggio più esaustivo per completare gli studi e gli strumenti più innovativi per affrontare le sfide del mondo del lavoro. »

«Prosegue l’ampia e proficua collaborazione tra Panini e Intesa Sanpaolo sulla nostra principale raccolta di figurine e, dopo le fortunate esperienze delle edizioni 2018 e 2019, anche la nuova edizione del Panini Tour UP! risulta impreziosita da questa partnership - dichiara Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. - Ben 24 filiali della banca in tutta la penisola, oltre a piazze e centri commerciali, diverranno occasione di aggregazione per i fans delle figurine Calciatori, che potranno vivere un ampliamento dell’esperienza di collezionamento e condivisione della propria passione grazie ai momenti ludici e di intrattenimento tipici del Panini Tour UP!, insieme alle mascotte Intesa Sanpaolo e Panini, a Pepper e, da quest’anno, con uno spazio dedicato anche alle card Calciatori Adrenalyn”.