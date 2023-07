Intesa, a settembre il trasloco dei primi 300mila clienti a Isybank. Esclusivo

Intesa, altri 2,4 milioni di correntisti migreranno alla banca digitale nel primo trimestre del 2024

Procede a passi spediti la trasformazione di Intesa Sanpaolo. Entro settembre, secondo indiscrezioni, passeranno a Isybank, la banca digitale di Ca’ de Sass, i primi 300mila clienti “tradizionali” individuati fra la massa di persone che non entrano più nelle filiali tradizionali. Altri 2,4 milioni di correntisti migreranno alla banca digitale nel primo trimestre del 2024. Un passaggio che coinvolgerà in tutto 4 milioni di titolari di conto, in linea con il piano industriale del gruppo guidato da Carlo Messina.

La manovra sui correntisti non toccherà gli over 65, ritenuti meno avvezzi all’uso di strumenti digitali. Si tratta in ogni caso di trasformazione rilevante che interessa anche il personale della banca e proprio giovedì 20 luglio è stato annunciato il primo accordo sindacale per il trasferimento di 20 dipendenti di Intesa a IsyBank. L’accordo è stato apprezzato dalle organizzazioni sindacali, perché garantisce massime tutele ai lavoratori, e in particolare dalla Fabi che ha messo in risalto la “centralità di IsyBank nella strategia e nel futuro di Intesa”. Che sul digitale scommette per crescere sia in termini di quote di mercato sia per quanto riguarda il volume del fatturato.