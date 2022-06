Invitalia, Draghi stringe sul post Arcuri: in pole Mattarella, Somma, Cannarsa

Invitalia, chi dopo Domenico Arcuri? Tutti i nomi in campo. Rumors

Il governo Draghi stringe i tempi sul dossier Invitalia. Sul tavolo il rinnovo del board e la nomina dell'amministratore delegato dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'economia.

Il dossier, che vedrà l'uscita di Domenico Arcuri a capo della controllata del Mef dal 2007, dovrebbe trovare la quadra entro la metà del prossimo mese. Secondo quanto risulta a MF, i nomi con più chance sarebbero esattamente tre: Bernardo Mattarella, Ernesto Somma e Cristiano Cannarsa.

Il primo, ceo della controllata Mcc, è stato in passato in Invitalia come Cfo. Sul tavolo è poi spuntato il nome di Ernesto Somma, Head of Innovation and Incentives di Invitalia, ex capo di gabinetto del Mise. Il terzo nome è quello di Cristiano Cannarsa, attuale Ceo di Consip.