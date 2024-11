Iovino, dopo Fedez la svolta imprenditoriale. Il personal trainer scommette su food e fitness: nasce Amen Milano Srl

Iovino e la svolta imprenditoriale, ecco di che cosa si occupa la nuova società Amen Milano Srl

Quasi un mese prima che la notte dello scorso 21 aprile fosse oggetto di un pestaggio a Milano da parte di alcuni soggetti collegati a Federico Leonardo Lucia (in arte “Fedez”) il personal trainer Cristiano Iovino, romano, classe 1986 e già protagonista di una relazione con Ilary Blasi, s’era lanciato in una avventura imprenditoriale a fianco di Salvatore Angelucci, nato a Chieti e di dieci anni più vecchio, ex modello, ex “tronista” e oggi dj. Lo si scopre leggendo il verbale di costituzione di società avvenuta lo scorso 18 marzo a Milano davanti al notaio Marco Schiavi alla presenza di Iovino e Angelucci che hanno dato vita alla loro Amen Milano srl.

La newco ha un capitale di 10mila euro ripartito a metà fra i due azionisti mentre amministratore unico è Roberto Malizia. La nuova società si occuperà di food e fitness perché l’attività da statuto prevede “la gestione di ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e paninoteche” ma anche di “palestre e strutture ricettive” oltre alla “organizzazione di spettacoli e eventi”. Iovino è invece amministratore unico e socio al 95% della romana Diana srl di cui ha il 95% e che si occupa di business immobiliari e che finora pur essendo nata nel 2022 non ha ancora depositato un bilancio. Angelucci, invece, è stato socio al 50% della Oro24Carati srl poi messa in liquidazione.