Israele, rally di Leonardo in Borsa. Corrono petrolio e gas. Vola lo spread

Borsa, corre il prezzo del petrolio

La guerra in Israele "agita" i mercati europei che viaggiono piuttosto misti: dopo un'apertura in calo a 0,36% a 27.726 punti Piazza vira sulla parità a metà mattina, Francoforte avvia le contrattazioni a -0,55%, Londra avanza dello 0,26% e Parigi arretra dello 0,22%. Lo spread tra Btp e Bund resta sopra i 200 punti: il differenziale si attesta a 208 punti. Il tasso del decennale si attesta al 4,92%.

Sul listino, finanziari negativi (Generali -0,80%, Mps -1,88%, Banco Bpm -2%, Intesa -1,27%, Unicredit -1,71%) e Tim (-2,19%), quest’ultima in vista della scadenza (il 15 ottobre) per la presentazione dell’offerta di Kkr per Netco. Tra gli industriali, spunto di Leonardo (+5,10%) legato ai tragici eventi in Israele e Gaza che spinge i titoli legati al settore della difesa. In evidenza anche Eni (+1,49%) sulla scia del rialzo del pretto del petrolio per i timori di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Tra gli altri energetici, Enel a -0,68%.

Per quanto riguarda l'Asia, la Borsa di Hong Kong è temporaneamente ferma a causa del tifone Koinu, che ha causato forti piogge e potenti raffiche di vento nel territorio, portando alla chiusura delle scuole. La ripresa delle contrattazioni è prevista per le 14:00 ora locale (06:00 Gmt). In calo le Borse cinesi, così come i future di Wall Street e anche per le europee si profila un'apertura mista. Chiusa anche la Borsa di Tokyo a causa della festività dello Sports Day.

Gli occhi degli investitori sono puntati in particolare sul dato dell'inflazione Usa che verrà pubblicata giovedì. La previsione è di un lieve rallentamento sia sul fronte dell'inflazione generale (dal 3,7% al 3,6%), sia per quanto riguarda i prezzi “core”, quelli al netto di energia e beni alimentari, che dovrebbero attestarsi al 4,1% dal 4,3% di agosto.

L'indice Composite di Shanghai perde sul campo l'1,11% a 3.075,94 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,60%, a quota 1.898,84. Le Borse cinesi tornano agli scambi dopo la lunga pausa festiva legata alla Golden, scivolando a causa delle incertezze legate soprattutto alla crisi del settore immobiliare. Si fanno, com’è ovvio, sentire anche sui mercati finanziari le ripercussioni della crisi tra Israele e Palestina. La Banca d’Israele ha dichiarato che venderà fino a 30 miliardi di dollari di valuta estera sul mercato aperto per mantenere la stabilità dopo che il Paese ha dichiarato di essere in guerra con Hamas.

“La banca opererà sul mercato nel prossimo periodo al fine di moderare la volatilità del tasso di cambio dello shekel e di fornire la liquidità necessaria per il continuo e corretto funzionamento dei mercati”, ha dichiarato in un comunicato. La banca centrale ha anche dichiarato che fornirà liquidità attraverso i meccanismi Swap sul mercato fino a 15 miliardi di dollari.

I prezzi del petrolio balzano di oltre 3 dollari al barile negli scambi asiatici: gli scontri tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas hanno aggravato l'incertezza politica in Medio Oriente e sollevato preoccupazioni sulle forniture. Il Brent guadagna il 3,39% a 87,44 dollari al barile, il Wti sale del 3,76% a 85,89 dollari. Vola anche il prezzo del gas: ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'8,3% a 41,40 euro al megawattora.