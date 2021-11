Ita Airways, raggiunto accordo con Helbiz: Altavilla punta sulla micromobilità

Ita Airways, firmato accordo con Helbiz: Altavilla scommette sui monopattini elettrici e la micromobilità

Helbiz, leader nella micromobilità e il primo nel settore ad essere quotato al Nasdaq, e Ita Airways, società partecipata al 100% dal ministero dell'Economia per l'esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo, annunciano una partnership multi-business. Per dare il via a questa nuova collaborazione e come messaggio di buon augurio, si legge in una nota, Helbiz e il Nasdaq oggi hanno dato il benvenuto al primo volo della neonata compagnia aerea di bandiera italiana attraverso un messaggio dedicato sullo schermo del Nasdaq a Times Square: "Helbiz and Nasdaq welcome ITA Airways to New York".

Le due aziende realizzeranno concretamente il concetto di mobilità intermodale. Ita Airways ha colto la crescita esponenziale della micromobilità a livello globale, un mercato che gli analisti danno in crescita costante a doppia cifra per la prossima decade. Per questo, acquistando i biglietti aerei Ita Airways sarà possibile prenotare i mezzi Helbiz (monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) in tutte le città in cui Helbiz è presente.

Ma non è tutto. Helbiz ha ridisegnando il mondo del food con Helbiz Kitchen. Dopo Milano, seguendo il suo piano di espansione, aprirà la sua seconda sede presso l'headquarter di Ita Airways a Roma Fiumicino, per mettere a disposizione di tutti i dipendenti un'esperienza culinaria 100% made in Italy. Tra le varie novità, ci sarà l’opportunità di ordinare direttamente dal cellulare, evitando code e tempi d'attesa.

"Siamo molto felici di celebrare il nostro primo volo per New York e ringraziamo Helbiz per la splendida accoglienza”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways, “si tratta di un'eccellente occasione per annunciare questa nuova partnership che abbraccia diverse aree di business". "Siamo orgogliosi di accogliere in Usa il primo volo di ITA Airways e che il nostro modello multi-business, all'insegna della tecnologia, sia apprezzato dalla compagnia di bandiera italiana", ha commentato da parte sua Matteo Mammì, Chief Executive Officer di Helbiz Media.