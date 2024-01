Ita-Lufthansa, avanti lentamente. Da Linate a Fiumicino, i nodi da risolvere

Il verdetto di Bruxelles sull'unione tra Ita Airways e Lufthansa: le criticità della "fase 2"

L'ipotesi di una fusione tra Ita Airways e Lufthansa sta attraversando una fase cruciale, con la Direzione generale della Concorrenza dell'Unione Europea pronta a pronunciarsi dopo la notifica ufficiale del 30 novembre. Lo scrive l'Economia del Corriere. Tuttavia, il passaggio alla "fase 2" sembra inevitabile, aprendo la strada a ulteriori tre mesi di esame dettagliato di questa fusione destinata a riscrivere gli equilibri nel settore dell'aviazione tra Europa e Nord America. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha anticipato le prossime tappe della trattativa, evidenziando le sfide che il governo italiano dovrà affrontare. Giorgetti ha dichiarato che l'Europa ha posto un altro "stop" alla trattativa, richiedendo ulteriori mesi di approfondimenti. Questa pausa, tuttavia, solleva preoccupazioni poiché potrebbe influire negativamente sulla tempistica della trattativa.

Tre elementi principali rendono complicata la situazione. In primo luogo, la fine della "fase 2" potrebbe sovrapporsi alle elezioni europee di giugno, introducendo incertezza sul futuro capo dell'Antitrust UE. In secondo luogo, Ita si troverebbe ad affrontare da sola la stagione estiva, senza gli investimenti pubblici e l'appoggio degli alleati transatlantici. Infine, l'accordo tra Mef e Lufthansa avrà bisogno di un "aggiornamento" tra maggio e giugno, introducendo ulteriori complicazioni. Il rischio che il dossier venga riesaminato dalla nuova gestione dell'Antitrust UE, a seguito delle elezioni europee, è concreto. Tuttavia, fonti da Bruxelles assicurano che le pratiche non si congelano e procedono grazie all'operato dei tecnici. Uno degli elementi critici è rappresentato dalle possibili "sovrapposizioni" di mercato, identificate in voli intra-europei, collegamenti intercontinentali, cargo, manutenzione e servizi di terra. Il documento depositato all'Antitrust UE evidenzia la potenziale formazione di monopoli su sei collegamenti, con alcune rotte in posizione dominante.

Lufthansa propone vantaggi quali sconti sui carburanti, risparmi sulla manutenzione e handling estero per Ita, oltre a inserire i voli di Ita nella sua rete di vendite. L'obiettivo per Lufthansa è rendere Roma un importante hub per accedere a Sudamerica, Africa e parte dell'Asia, sfruttando la presenza a Milano Linate. Il destino dell'unione tra Ita Airways e Lufthansa è ancora incerto, con Bruxelles pronta a valutare attentamente le implicazioni concorrenziali. Le sfide temporali, le possibili sovrapposizioni di mercato e le ambizioni di entrambe le compagnie rendono questa fusione un nodo intricato, destinato a influenzare significativamente il panorama dell'aviazione tra Europa e Nord America.