Ita-Lufthansa, pronti a decollare: c'è l'accordo per la privatizzazione

Ita-Lufthansa, c'è l'accordo per la privatizzazione: firma prevista entro il 26 maggio. Ma la corte Ue boccia gli aiuti alle compagnie italiane per il Covid

Giornata calda per la mobilità aerea italiana. Mentre in Europa la corte Ue ha bocciato gli aiuti alle compagnie aeree per il Covid decisi nel 2020 per 130 milioni di euro, in Italia c'è il via libera da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze (Mef) sulla trattativa per l’acquisizione della tricolore Ita Airways da parte della tedesca Lufthansa. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa AvioNews, la firma per l'ufficializzazione dell'accordo è prevista entro il prossimo venerdì 26 maggio.

Così, il Tribunale europeo ha annullato la decisione della Commissione Ue che ha approvato gli aiuti erogati dall'Italia nel 2020 per 130 milioni di euro a compagnie aeree italiane, legati alla pandemia da Covid. Secondo la Corte l'esecutivo europeo non ha motivato la conclusione con cui ha ritenuto la misura non contraria alle regole sugli aiuti di Stato. Il ricorso di annullamento è stato proposto da Ryanair.

Intanto, nonostante si sia oltrepassati la scadenza del 12 maggio per la trattativa in esclusiva, l’aerolinea tricolore si prepara alle nozze con l’aviazione tedesca presentando conti finanziari trimestrali migliori del previsto e raddoppiando la quota di mercato nazionale al 27,1% (era il 13,3% nel 2022). Situazione che preannuncia il raggiungimento del break-even (pareggio di bilancio) nel 2025.