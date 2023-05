Ita-Lufthansa, si vola. Accordo vicino. Spohr: "Non è Alitalia, andrà bene"

Ita-Lufthansa, accordo imminente tra tedeschi e governo italiano

La trattativa per l'acquisizione di Ita da parte di Lufthansa procede bene. La conferma arriva dal Ceo della compagnia aerea tedesca Carsten Spohr, che svela alcuni dettagli sull'accordo ormai imminente col governo italiano. Le trattative tra Lufthansa e il governo italiano su Ita Airways "procedono sulla buona strada", la compagnia tricolore "non deve essere confusa con Alitalia" e con l’ingresso nel gruppo "ha buone possibilità di successo". È con queste parole - si legge sul Corriere della Sera - che l’amministratore delegato Spohr porterà il dossier della privatizzazione dell’aviolinea italiana all’assemblea degli azionisti il 9 maggio. Le parole su Ita arrivano dopo quelle del presidente di Ita Antonino Turicchi e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Potrebbero subire qualche variazione nel caso Tesoro e tedeschi trovassero l’intesa prima dell’incontro.

Anche perché - prosegue il Corriere - il 12 maggio termina la proroga dell’esclusiva dei colloqui. Con la "partecipazione e l’acquisizione" di Ita "vogliamo rafforzare la nostra presenza in Europa e ottenere un altro mercato molto interessante", si legge nel discorso di Spohr. "L’Italia è la terza economia dell'Ue e anche il terzo mercato aereo del continente. E l’area metropolitana di Milano è il terzo bacino di utenza in Europa, dopo Londra e Parigi". La domanda "è elevata, tra i viaggiatori d'affari e quelli per motivi personali da e per l'Italia". Riprendono i negoziati tra il Tesoro e Lufthansa sugli ultimi dettagli della bozza di accordo che prevede, in un primo tempo, l'ingresso dei tedeschi fino al 40% di Ita. L’intenzione è arrivare alla firma prima del 12 maggio. Anche perché il via libera dell’Antitrust Ue richiederà tempo: Lufthansa a questo punto dovrebbe prendere le redini del vettore tricolore in autunno.