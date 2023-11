Ita-Lufthansa, l'Ue si mette di traverso. Macron rischia di far saltare tutto

Ita-Lufthansa, dietro allo stallo nella trattativa c'è la Francia. La compagnia ex Alitalia rischia grosso

La trattativa tra Ita e Lufthansa è in stallo. La Commissione europea infatti non ha ancora dato il via libera alla cessione della compagnia aerea ai tedeschi e ora il governo Meloni trema. La notifica - si legge su Il Sole 24 Ore - non é stata ancora presentata. Troppe le richieste di chiarimenti e dettagli da parte di Bruxelles. L'Europa non dà l'ok alla cessione e dopo aver presentato 600 quesiti non é ancora soddisfatta e continua a chiedere nuove documentazioni. Ma non é l'unico problema, l'Ue chiede anche tagli nei voli tedeschi. Circostanze che mettono a rischio la conclusione dell'accordo. La cessione del 41% ai tedeschi attraverso un aumento di capitale di 325 milioni sembrava cosa fatta ma adesso torna tutto in discussione.

A pesare - prosegue Il Sole 24 Ore - é anche l'ostruzionismo della Francia che non vuole concedere spazi aerei alla Germania, la battaglia tra Macron e Scholz è in corso su vari fronti, dal trasporto aereo all'energia. La procedura si è quindi complicata e viaggia con mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti. A Bruxelles non siamo ancora neanche alla procedura di notifica ma si sta valutando la pre-notifica. Ma chi subisce i maggiori danni del ritardo è Ita. I conti sono in rosso e nel 2024 la compagnia, se rimanesse da sola, potrebbe avere difficoltà a reperire le risorse finanziarie necessarie per pagare l'arrivo dei nuovi aerei previsti. Inoltre nel governo si tiene che, se l'integrazione con Lufthansa saltasse, Ita non avrebbe un futuro sostenibile.