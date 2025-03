Exor, Iveco sempre più vicino alla vendita: bus e furgoni nel mirino della Cina

Iveco, non solo Difesa: la Cina interessata a bus e furgoni del colosso italiano

Il processo di scorporo di Iveco Defence Vehicles (Idv), che dovrebbe concludersi entro il 2025, mira a semplificare la struttura del colosso, rendendolo più agile e facilmente appetibile per un potenziale acquirente. Questo passaggio, che potrebbe includere anche la cessione dei veicoli pesanti e dei bus, ha suscitato l'interesse di diversi attori internazionali.

L’ipotesi di una cessione di Idv è stata presa in considerazione anche alla luce della crescente tensione geopolitica e della possibilità di stringere alleanze con altri attori globali, tra cui Leonardo, un gigante italiano dell’aerospaziale e della difesa. Una collaborazione tra Idv e Leonardo, che recentemente ha avviato una joint venture con la tedesca Rheinmetall, potrebbe consolidare ulteriormente il ruolo dell’Italia nel panorama della difesa internazionale.

In ogni caso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Iveco starebbe sondando le opzioni per cedere il ramo veicoli industriali e commerciali, con Goldman Sachs coinvolta nel processo di valutazione. La vendita di Idv potrebbe avere un valore di circa un miliardo di euro e potrebbe vedere l'ingresso di nuovi attori nel capitale, tra cui Leonardo, che già collabora con Rheinmetall per la fornitura di veicoli blindati all'esercito italiano.

A rendere tutto ancora più interessante è il possibile interesse di società cinesi, che avevano già mostrato interesse per il marchio Iveco, con l'obiettivo di ampliare la propria gamma di veicoli commerciali.Un altro scenario contemplato vede come potenziale acquirente l'India, dove Iveco ha già avviato collaborazioni industriali, ma per ora non ci sono certezze su questo fronte.

Seppur le trattative siano ancora in una fase preliminare, l'idea di una cessione a un gruppo cinese potrebbe essere vista come un'opportunità di rilancio per il marchio, portando ingenti risorse finanziarie in un momento in cui il gruppo ha bisogno di investimenti concreti per risollevare le sorti del comparto.