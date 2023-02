Iveco, ricavi a 14 miliardi, pronto buyback da 130 milioni: vola il titolo

Iveco, bilancio da record e il titolo vola in Borsa

Ricavi consolidati pari a 14 miliardi di euro, in aumento del 13%, Ebit adjusted pari a 527 milioni di euro ed utile netto adjusted pari a 225 milioni di euro. Sono i principali risultati conseguiti da Iveco nel 2022. La liquidità netta delle Attività Industriali è stata di 1.727 milioni di euro, con free cash flow delle Attività Industriali positivo a 690 milioni di euro. E il titolo decolla in Borsa, guadagnando oltre il 13% in una giornata poco brillante per Piazza Affari.

L’utile netto 2022 è stato pari a 159 mln, in crescita di 83 mln rispetto al 2021. I Ricavi netti delle Attività Industriali sono stati pari a 14.165 milioni di euro, in crescita del 13,1% principalmente per effetto di maggiori volumi e migliori prezzi, l’Ebit adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 424 milioni di euro (302 milioni di euro nel 2021), con migliori prezzi, maggiori volumi e mix migliore che hanno più che compensato i maggiori costi delle materie prime e dell’energia.

Il cda di Iveco Group intende proporre agli azionisti, in occasione dell’assemblea del 14 aprile prossimo, un primo programma di riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni di azioni per un totale fino a 130 milioni di euro, subordinato al mercato e alle condizioni del business, anche a servizio del Piano di Incentivazione a lungo termine della società. Il programma sarà finanziato dalla liquidità del Gruppo e durerà 18 mesi a partire dalla data di approvazione dei soci.