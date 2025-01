"John Elkann entra nel Cda di Meta". Il clamoroso annuncio di Mark Zuckerberg

Meta, l'ingresso di John Elkann nel cda e gli annunci

John Elkann entra nel Consiglio di Amministrazione di Meta Platforms, nota più semplicemente come Meta. L'impresa statunitense attiva nel settore della tecnologia con sede a Menlo Park, in California che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift. "Sono entusiasta di iniziare l'anno con alcune notizie su cui stiamo lavorando da un po': Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst si uniscono al Consiglio di Amministrazione di Meta. Abbiamo enormi opportunità davanti dall'IA ai wearables al futuro dei social media, e il nostro consiglio ci aiuterà a raggiungere la nostra visione", lo ha annunciato l'ad Mark Zuckerberg in un messaggio sui suoi profili social.

"John ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro consiglio. Non vedo l'ora di lavorare con Dana, Charlie e John. Il 2025 sarà un anno importante per Meta e sono entusiasta di averli a bordo!". "Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle più importanti compagnie del 21esimo secolo, e di portare la mia esperienza globale e prospettiva di lungo termine all'interno del consiglio di amministrazione, mentre Meta continua a plasmare ed espandere le frontiere dell'innovazione e della tecnologia", ha detto Elkann.