Jovanotti, rallenta il ritmo del business: giù ricavi e profitti per Soleluna

Jovanotti dopo l'incidente torna in concerto nei palazzetti, ma rallenta il ritmo del business

Dopo l’incidente dello scorso anno Jovanotti è pronto a tornare in concerto nei palazzetti con il “PalaJova 2025”, il tour che lo porterà nei palazzetti nella primavera del prossimo anno. Ma intanto rallenta il ritmo dei business del celebre cantante “rapper” italiano, nome d’arte di Lorenzo Cherubini, attivo con due società.

Qualche giorno infatti Jovanotti secondo ha partecipato all’assemblea della sua Soleluna srl, di cui è amministratrice unica Maria Carla Alloni, che ha destinato interamente al fondo di riserva straordinaria i 547mila euro di utile netto segnati nel 2023, in contrazione rispetto al profitto di oltre 857mila euro dell’esercizio precedente. Soleluna, che gestisce anche il sito di Jovanotti dove vengono commercializzati fra l’altro capi d’abbigliamento e accessori, è controllata da Jovanotti con oltre il 90% mentre l’altro socio è Francesca Valiani, da quasi 19 anni moglie del cantante.

Soleluna, che gestisce i diritti musicali di Jovanotti e le sue altre attività, ha accusato un calo dei profitti perché, contestualmente, i ricavi sono scesi anno su anno da oltre 2,7 milioni a poco più di 1,6 milioni. Il totale dell’attivo della holding del cantante, pari a 2,4 milioni, è costituito da crediti per 212mila euro e liquidità per 1,5 milioni. Seppur in rallentamento dal punto di vista dei ricavi e della redditività, il 2023 ha visto comunque i coniugi Cherubini distribuirsi (a valere sull’utile del 2022) un dividendo pari complessivamente a 600mila euro.