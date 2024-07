Karl Lagerfeld e Morellato insieme, partnership per orologi-gioielli di lusso

Karl Lagerfeld e Morellato: la partnership del lusso. Nuovi elementi di tendenza

La Maison Karl Lagerfeld e Morellato Group annunciano di aver siglato un accordo di licenza a lungo termine per la produzione e distribuzione delle collezioni di gioielli e orologi uomo e donna, che verranno lanciate a partire dalla stagione Autunno-Inverno 2024. La collaborazione affonda le sue radici nei valori condivisi di impegno e qualità, con la visione di bilanciare i codici eleganti e rockchic del marchio Karl Lagerfeld con la tradizione manifatturiera del Gruppo Morellato. "Gli accessori di tendenza erano un elemento integrante del guardaroba di Karl, che faceva dei gioielli e degli orologi parte dell’espressione del suo stile", afferma Pier Paolo Righi, CEO di Karl Lagerfeld. "La nostra partnership con Morellato Group ci permetterà di espandere questa categoria per entrare in contatto con consumatori nuovi e consolidati. Non vediamo l'ora di unire la solida esperienza e la capillare rete di distribuzione del Gruppo Morellato con la raffinatezza e l'estetica distintiva di Karl Lagerfeld".

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con KARL LAGERFELD, uno dei marchi più rinomati del mondo della moda", afferma Massimo Carraro, Presidente del Gruppo Morellato. "L'espressione di KARL LAGERFELD di un lusso aspirazionale e senza tempo rispecchia perfettamente la missione del nostro Gruppo. Questa collaborazione fonde perfettamente la nostra esperienza nel campo della gioielleria e dell'orologeria con lo stile iconico di KARL LAGERFELD, creando collezioni che diventeranno presto dei must-have per i consumatori di tutto il mondo. Con questo nuovo accordo, il Gruppo Morellato rafforza ulteriormente il proprio portafoglio di licenze e consolida la sua presenza nel segmento aspirazionale.”

La direzione creativa sarà affidata alla Maison KARL LAGERFELD, mentre lo sviluppo del prodotto e la distribuzione saranno guidati da Morellato Group, che si avvarrà del suo importante nextwork distributivo che conta 650 negozi di proprietà in Italia, Francia e Germania, sei siti di e-commerce e oltre 7.000 rivenditori wholesale. Le collezioni saranno inoltre disponibili attraverso gli ampi canali di distribuzione di KARL LAGERFELD e su KARL.COM. Gli orologi saranno distribuiti in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti, Canada e Messico, mentre i gioielli saranno venduti nei mercati chiave di Europa, Medio Oriente, Africa e Corea del Sud. La collezione comprenderà due uscite all'anno - primavera-estate e autunno-inverno - e spazierà dai gioielli agli orologi per l’uso quotidiano ai più audaci pegni d'affetto, dai modelli per le occasioni speciali fino a quelli in edizione limitata.