Katy Perry, la sua musica vale 225 mln $. Diritti al fondo Litmus Music

Katy Perry vende i diritti d'autore dei suoi album a Litmus Music: è la cessione più "remunerativa " del 2023

Tutto ha un prezzo, è il caso di dirlo. La nota cantante americana Katy Perry ha stabilito il suo per rinunciare ai diritti su tutta la sua discografia: 225 milioni di dollari. È quanto ha pagato il fondo Litmus Music - società partecipata da Carlyle Global Credit - per disporre delle quote SIAE – oltre a monetizzazioni di Spotify, introiti pubblicitari da YouTube e vendite di iTunes – relativi ai cinque album in studio che la star musicale ha registrato con la Capitol Records (Universal Music Group) tra il 2008 e il 2020. Si tratta di One of the Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness e Smile.

Di recente anche Justin Bieber ha optato per lo stessa strategia ottenendo 200 mila euro dalla società Hipgnosis Songs Capital ma non c’è storia con l’accordo chiuso da Katy Perry, che si preannuncia il più vantaggioso del 2023. Quasi certamente avrebbe potuto “batterla” Madonna, che però ha rifiutato l’offerta milionaria pur di non cedere i suoi diritti.

Come riporta Il Sole 24Ore, a giugno, Litmus acquisì anche un pacchetto di composizioni del cantante e producer Benny Blanco, ma quello di Katy Perry è un vero e proprio salto di qualità. «Katy Perry è una visionaria creativa che ha avuto un grande impatto nella musica, nella televisione, nel cinema e nella filantropia», ha dichiarato McCarroll a Billboard. «Sono davvero onorato di collaborare nuovamente con lei e di aiutare Litmus a gestire il suo incredibile repertorio». Hank Forsyth, amministratore delegato di Litmus, si dice molto grato «di collaborare nuovamente con un partner così fidato».