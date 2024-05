Kraft Heinz Italia, Carmela Bazzarelli è la nuova ad

Carmela Bazzarelli è stata nominata nuovo Ceo di Kraft Heinz Italia, sostituendo Konstantinos Delialis. Con oltre due decenni di esperienza nel settore alimentare, Bazzarelli ha lavorato in varie posizioni chiave presso Barilla, prima di entrare in Kraft Heinz come capo della strategia commerciale per l'Europa continentale. Il suo obiettivo principale è consolidare la presenza dell'azienda in Italia, seguendo il percorso di trasformazione globale per garantire una crescita sostenibile. Guardando a un orizzonte decennale, punterà sull'agilità, sull'innovazione e su partnership strategiche per garantire una solida base per il futuro. Kraft Heinz Italia opera principalmente nei settori delle salse, degli alimenti per l'infanzia e dei prodotti medicali senza glutine e ipoproteici.