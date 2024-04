Heinz lancia la sala Barbiecue. Hambuger e patatine diventano rosa

La salsa Barbiecue di Heinz è un mix tra maionese e salsa barbecue aromatizzata alla barbietola, che le dona il colore rosa

Si può dire che il grandissimo successo del film Barbie è andato ben oltre il botteghino al cinema. Nonostante la delusione agli Oscar (un solo premio per la miglior canzone originale su 7 candidature), l'interesse nei confronti della pellicola campione di incassi non si ferma. La dimostrazione è il lancio da parte di Heinz della salsa Barbiecue dal particolarissimo colore rosa intenso.

All'inizio l'idea di lanciare un condimento in onore di Barbie era solo una mossa di marketing ma dato il riscontro positivo da parte del pubblico è oggi diventata una realtà. Si tratta di una sala a metà tra la maionese vegana e quella barbecue con all'interno la barbabietola, che le dona il colore rosa. Heinz afferma che il condimento è perfetto per gli hamburger e dare "un tocco di affumicatura in più a tutto, dalle patatine alla pizza".

La salsa Barbiecue non è l'unico alimento ispirato alla celebre bambola. Burger King, ad esempio, ha lanciato il Barbie Burger con sala affumicata fuscia, Ken's Patatoes e Barbie Donut Shak al gusto fragola con ciambella rosa glassata. Starbucks ha risposto con il Frappucino rosa con vaniglia, lampone, frutto del drago e panna. In Italia Gino Sorbillo ha rispolverato la pizza Barbie.