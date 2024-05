Infermiere e ingegneri con figli e... Identikit di chi tradisce

Relazioni extraconiugali, la maggior parte delle persone è alla ricerca di qualcosa di più di un semplice incontro

La piattaforma leader internazionale della ricerca di relazioni extraconiugali traccia un identikit relativo al 2024 con tutte le caratteristiche medie di chi tradisce abitualmente. I dati elaborati da Ashley Madison sono sorprendenti. Per quanto riguarda il tipo di relazione che desiderano intrattenere, l’82% degli intervistati ha dichiarato di essere alla ricerca di qualcosa di più di un semplice incontro. I membri di Ashley Madison hanno avuto in media 1-2 partner, ma un numero maggiore di donne ha dichiarato di avere avuto più di 2 partner (11% contro 5%). In media, le donne hanno avuto 1,6 partner, mentre gli uomini 1,5. Secondo l’indagine il 47% degli intervistati ha dichiarato di essere più soddisfatto del proprio lavoro che della propria relazione primaria (49% delle donne contro il 46% degli uomini). Le professioni più in voga delle donne intervistate sono state infermiera e marketing specialist/PR.

Questo dato è in linea con i dati del 2023, che hanno rivelato che la professione sanitaria va per la maggiore quando si tratta di non-monogamia. Forse le doti di cura femminili rappresentano un preambolo dell’infedeltà? Per la controparte maschile, le professioni principali dei non-monogami sono commerciante, ingegnere e tecnico informatico. A confronto con il 2023, gli ingegneri sono scesi dalla posizione numero 2, mentre gli intervistati che lavorano nel settore commerciale e i professionisti IT/Tech hanno sostituito i dirigenti e gli amministratori delegati (rispettivamente al primo e al terzo posto nell’elenco del 2023).