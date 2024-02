L'IA può compromettere le elezioni Ue, ma Zuckerberg sguinzaglia i moderatori

IA, Meta contrasta la disinformazioni e le influenze illecite in vista dell'elezioni Ue

Le elezioni europee, previste tra il 6 e il 9 giugno, si avvicinano e con esse si alimentano le crescenti preoccupazioni riguardo alle possibili interferenze esterne, soprattutto quelle dell'intelligenza artificiale (IA), in grado di generare contenuti e immagini ingannevoli, che potrebbero essere utilizzati per influenzare le elezioni del Parlamento Europeo. A queste preoccupazioni risponde Zuckerberg che con la sua Meta ha istituito un team dedicato a contrastare la disinformazione e l'abuso dell'IA generativa.

"Le elezioni si avvicinano così abbiamo deciso di attivare un centro operativo per identificare le potenziali minacce e mettere in atto misure per mitigarle in tempo reale", spiega Marco Pancini, responsabile per gli affari Ue di Meta, in un post.

Come rilasciato da Milano Finanza, l'IA generativa solleva sempre più domande sulla manipolazione dei contenuti e sull'influenza nell'arena politica. Il team di esperti di Meta si propone quindi di monitorare attentamente il flusso di informazioni, identificando e mitigando tempestivamente ogni possibile minaccia alla trasparenza elettorale, come? Collaborando con 26 organizzazioni di fact-checking indipendenti e con altre società tech.

La l'impegno di Meta non si limita al contesto europeo, estendosi anche agli Stati Uniti, dove sono sempre più imminenti le elezioni del 2024, che richiedono una vigilanza ancora maggiore rispetto a quelle Ue. L'azienda si impegna a mantenere l'integrità del processo elettorale, collaborando con una rete globale di partner per garantire il rispetto delle regole elettorali in tutto il mondo.