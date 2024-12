L’unicorno statunitense Wellhub acquisisce la startup italiana del fitness Fitprime: giro d'affari da 9 milioni

L’unicorno statunitense Wellhub acquisisce l’italiana Fitprime

Wellhub, piattaforma di servizi per il benessere in azienda ha acquisito Fitprime, startup del fitness, e dà vita alla più grande rete italiana per la salute psicofisica dei dipendenti. Wellhub è l'unicorno americano del fitness (già Gympass): dopo aver scaricato l'App, i dipendenti scelgono un piano personalizzato e pagano un abbonamento mensile, che consente una fruizione ibrida di servizi, sia in presenza che online.

Oggi è utilizzato da oltre 19.000 aziende in 11 paesi; in Italia Wellhub conta oltre 4.300 partner, 500 milioni di check-in e tre milioni di abbonati. Fitprime invece, fondata nel 2016 da Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Laura Carpintieri e Damiano Rossi, consente alle aziende di offrire benefit per la salute olistica, attraverso la possibilità di accedere a 3.500 centri sportivi affiliati in 1.200 città, consulti con nutrizionisti e psicologi, a più di 400.000 dipendenti in tutta Italia.

In soli tre anni il suo giro d'affari è cresciuto di oltre tredici volte passando da circa 0,65 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a circa 9 milioni di euro a fine 2023. L'operazione riguarda la cessione del 100% da parte degli azionisti della società italiana a Wellhub attraverso un'operazione perfezionata parte per cassa e parte attraverso l'attribuzione di azioni dell'acquirente con il conseguente ingresso degli azionisti di Fitprime nel capitale dell'unicorno statunitense. Wellhub ad oggi può vantare tra i suoi principali investitori player internazionali del venture capital quali Atomico, EQT Growth, Softbank Vision Fund e General Atlantic.

Al capitale di Fitprime partecipano Vertis SGR, attraverso i fondi Vertis Venture 2 Scaleup e Vertis Venture 4 Scaleup Lazio entrati entrambi nel 2020, oltre che Zest, IAG, Club degli Investitori e alcuni business angel tra cui Andrea Febbraio. Per Zest, l'acceleratore di startup, l'exit ha generato un controvalore di 4 milioni di euro, di cui il 50% in cash e il 50% in azioni dell'unicorno