La Corte dei Conti demolisce il decreto Pnrr. Ecco perchè

La Corte dei Conti demolisce il decreto Pnrr: la rimodulazione dei fondi per la sanità prevista dal dl Pnrr, secondo cui gli investimenti destinati alla realizzazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati con il Pnc, "riducono l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità". Lo scrive la Corte dei Conti nella memoria sul decreto Pnrr depositata in commissione Bilancio alla Camera. Secondo i magistrati contabili tali decisioni "incidono sui programmi di investimento regionali già avviati e comportano il rinvio dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati".