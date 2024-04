Mps: Tesoro in uscita e 2 miliardi di dote: ora è pronta per andare a nozze

Mps pronta alle nozze nel 2024

La felice conclusione della più antica istituzione bancaria al mondo, il Monte dei Paschi di Siena, rappresenta una storia di rinascita sorprendente. Fino a pochi anni fa, sembrava destinata a gravare eternamente sulle spalle dei contribuenti italiani. Tuttavia, grazie anche all'azione del governo Meloni nell'ultimo anno, la banca è rinata letteralmente. Oggi, il Monte dei Paschi di Siena vale cinque miliardi di euro, ha superato i debiti, mostra solidi indicatori patrimoniali e dispone di 2,2 miliardi di euro in capitale eccedente. In altre parole, tornando alle fiabe per un attimo, è pronta per un nuovo inizio.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, entro la fine dell'anno Mps dovrebbe celebrare il suo lieto matrimonio, anche se il partner non è ancora stato definito. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha confermato questo scenario ieri, a due giorni dall'assemblea per l'approvazione del bilancio. "La scarpetta è pronta, e credo che il 2024 debba essere l'anno giusto," ha dichiarato, facendo riferimento al partner di Rocca Salimbeni.

Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha precisato che il prezzo di acquisto sarà determinato in base alle valutazioni di Borsa, con l'aggiunta di un premio per il controllo. Nel frattempo, il ministero dell'Economia ha gradualmente ridotto la propria quota di azioni, passando dal 64,23% al 26,73%, per favorire l'acquisizione da parte di un nuovo investitore.

Tuttavia, per completare questa storia con un lieto fine, serve ancora trovare un acquirente. Mentre alcuni potenziali candidati sembrano escludersi, come Unipol/Bper e Banco Bpm, altri potrebbero ancora mostrare interesse. Tuttavia, chiunque si presenti saprà che il Monte dei Paschi offre ora un patrimonio solido e rilevante.