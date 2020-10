La Lagarde apre all'euro digitale. E chiede di accelerare sul Recovery

Ue: Lagarde, risorse Recovery arrivino a inizio 2021 - E' "fondamentale" per la ripresa dell'Eurozona che il Recovery Fund, dotato di 750 miliardi di euro, "sia un successo" e "deve assolutamente essere mantenuto" l'obiettivo della Commissione di distribuire i fondi all'inizio del 2021. Lo ha dichiarato la presidente. della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in un'intervista al quotidiano francese Le Monde. Se il piano non sara' mirato, se si perdera' in labirinti amministrativi e non supportera' l'economia reale per orientare i Paesi verso il digitale e il green, ha detto Lagarde, "avremo perso un'occasione storica per cambiare le cose".

Lagarde: seconda ondata e nuove restrizioni pesano su ripresa - "La seconda ondata della pandemia e le conseguenti nuove restrizioni stanno aggiungendo incertezza e pesando sulla ripresa". E' quanto ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista a Le Monde. "Dopo il rimbalzo che abbiamo visto durante l'estate, la ripresa è stata irregolare, incerta e incompleta e ora rischia di perdere slancio - ha spiegato - Se la situazione si deteriorasse, le nostre previsioni, che saranno riviste a dicembre, saranno ovviamente più cupe". La Lagarde ha sottolineato la "gravità" dello shock provocato dalla pandemia. "Nella crisi precedente, tra l'estate del 2007 e del 2008, i problemi sono peggiorati gradualmente. C'erano segnali che la crisi stava arrivando. Questa volta, la velocità e l'ampiezza dello shock sono stati senza precedenti".

BCE: LAGARDE, 'EURO IRREVERSIBILE ANCHE GRAZIE A RECOVERY, EUROZONA SI PREPARI A EURO DIGITALE' - Dinanzi ai timori che questa crisi possa far ripartire i timori di disgregazione della moneta unica "ripeto le parole del mio predecessore: l'euro è irreversibile". Lo ribadisce, in un'intervista a 'Le Monde' la presidente della Bce Christine Lagarde, che ha anche ribadito come l'Eurozona si dovrà preparare all'emissione di un euro digitale, una moneta digile comune che comune non sostituirà quella tradizionale. La Lagarde ha sottolineato come il Recovery Plan "un prestito collettivo che rappresenta il 5% del pil dell'UE, è un importante punto di svolta per l'Europa" che "ha cambiato completamente le cose". "Ora - spiega - abbiamo uno strumento aggiuntivo a nostra disposizione, anche se si tratta di un'eccezione. I governi nazionali hanno dimostrato che, se la situazione lo richiede, c'è chiaramente la volontà di lavorare insieme in solidarietà. Avere più del 50% dei 750 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni per i paesi e i settori più colpiti è davvero innovativo".

