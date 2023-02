Lacoste nomina Pelagia Kolotouros come direttore creativo del design

Lacoste, nominato il nuovo direttore creativo: ecco chi è la stilista Pelagia Kolotouros

È stato assunto da Pelagia Kolotouros il ruolo di nuovo creative design director di Lacoste: la sua nomina, come riporta Pambianconews, arriva dopo l’addio di Louise Trotter avvenuto a gennaio dopo un mandato di quattro anni, che aveva visto il marchio avviare un passaggio verso l’abbigliamento femminile.

Oggi Lacoste è sempre più aperto a partnership strategiche sia all’interno del suo studio creativo che all’esterno, proprio in linea con l’expertise di Kolotouros. La stilista, infatti, vanta un’esperienza in Adidas, dove era responsabile dello sviluppo delle collezioni di tessuti, calzature, donna e uomo per collaborazioni come quelle con Beyoncé per il brand Ivy Park e Pharrell Williams.

Laureata alla Parsons School of Design, la creativa ha iniziato il suo percorso professionale da Theory e Calvin Klein, dove è stata direttore del design della linea maschile fino al 2014. Successivamente, ha preso parte alla direzione artistica di Yeezy, in particolare per quanto riguarda la collaborazione con Adidas, prima di diventare direttore creativo globale dello specialista di capispalla The North Face, dove ha supervisionato le sue collezioni urbane, streetwear, giovanili, femminili e maschili nel 2017. Lacoste festeggerà il suo 90esimo anniversario nel 2023. All’apertura del flagship store Lacoste Arena a Parigi lo scorso maggio, Thierry Guibert, CEO del marchio francese e della società svizzera MF Brands Group cui fa capo, ha affermato che uno degli obiettivi di Lacoste sarebbe stato quello di far crescere la propria attività di abbigliamento femminile. Il dirigente aveva anche insistito sulle collaborazioni, che “hanno dato visibilità tra le giovani generazioni”, come fattore di successo per il marchio, che punta a una crescita elevata a doppia cifra nei prossimi anni con un obiettivo di 4 miliardi di euro di fatturato entro i prossimi cinque anni.